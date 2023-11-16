Сезон мандаринів. Скільки коштує популярний фрукт і чи чекати на зниження цін

Що ближче до зимових свят, то більше мандаринів з'являється на полицях магазинів. В Україні вже розпочався сезон ароматних цитрусових, проте ціни на мандарини дуже різняться.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують мандарини зараз та що буде з цінами найближчим часом.

Сезон стартував

У 2023 році сезон цитрусових стартує швидше, у зв’язку зі зміщенням календарних свят. Про таку тенденцію розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у коментарі РБК-Україна.

При цьому експерт також зазначила, що офіційний сезон мандаринів відкривається з грудня, проте особливістю цього року є й той факт, що імпортувати фрукт почали раніше.

Так, підприємці ринку імпортували грецькі мандарини ще з липня, хоча торік мандарини не імпортувалися. Таке явище пояснюється змінами вподобань споживача.

Від 45 до 150 грн: від чого залежать ціни на мандарини

Ціни на мандарини в магазинах наразі дуже відрізняються. На сусідніх полицях можна знайти цитрусові за 45 грн, 70 грн та навіть понад 100 грн/кг.

РБК-Україна порівняло вартість фрукта в популярних українських супермаркетах:

Найдешевші мандарини на 15 листопада коштували – 49,95 грн/кг в АТБ, 54,9 грн/кг у Varus.

Скріншот atbmarket.com

Солодкі мандарини "клементин" пропонують по 79,9 грн/кг у "Форі", та "Ашані", 71,2 грн/кг у "Сільпо".

Скріншот shop.fora.ua

Найвищою є вартість відбірних іспанських мандаринів – 149 грн/кг в "Сільпо".

На ціну впливає розмір фрукта та країна походження. В Україну везуть мандарини з Африки, Італії, Іспанії, Туреччини, Греції.

"Вартість залежить від калібру та країни походження. Як правило найдорожчим сегментом вважається Італія, Іспанія та Греція, більш дешевими є турецькі цитрусові", – зазначила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар".

На оптовому ринку мандарини наразі коштують:

Турецький мандарин сорту Суцума – 45-60 грн за кг,

Італійська клементинка – 60-68 грн за кг,

Іспанська – 85-90 грн за кг,

Африканська – 95-100 грн за кг.

Водночас вартість цитрусових залишається на рівні минулого року. До прикладу, діапазон цін "Шувар" на мандарини – 45-100 грн за кг, що лише на 4% вище від вартості в 2022 році.

За словами Тетяни Попович, станом на сьогодні ціна майже зрівнялася з торішньою та абсолютно відповідає періоду сезону.

Порівняння цін на мандарини у 2022 та 2023 роках (дані аналітики ринку "Шувар")

Який прогноз на свята

Новорічні свята важко уявити без ароматних мандаринів. Традиційно у листопаді-грудні ціни на них зростають. Якщо торік на початку зими мандарини з Туреччини в середньому коштували 51,42 грн/кг, то наприкінці грудня ціна була вже 63,07 грн/кг (дані порталу Мінфін).

Цього року ціна може підскочити вже до Дня Миколая.

"На вартість цитрусових також впливає період сезону – найдорожчі вони, як правило, за 10-14 днів до свята Миколая та на початку сезону, коли пропозиція ще невелика", – каже експерт.

Зниження ціни на мандарини можна буде очікувати вже після 6 грудня – на 5-10%.

Обсяги постачання дозволять втримувати вартість цитрусових на демократичному рівні та зможуть задовольнити потреби споживачів. Такий прогноз дають підприємці ринку "Шувар", резюмувала Тетяна Попович.