Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові свята

Чому подешевшали мандарини

"Середня ціна на мандарини на оптовому ринку "Шувар" у Львові впала на 10% за тиждень і становить нині 97,50 грн/кг. Раніше вартість була 107,5 грн/кг. Зниження цін на мандарини зумовлене початком сезону збору врожаю в основних країнах-постачальниках, що збільшує пропозицію на ринку", – каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Основними країнами-імпортерами мандаринів в Україну є Туреччина, Греція, Ізраїль, Іспанія, Італія, Пакистан та Єгипет. Найпопулярніші сорти: сатсума – ранній солодкий сорт з тонкою шкіркою та клементини – безкісточкові мандарини з яскравим ароматом.

"Напередодні свят, зокрема Дня святого Миколая, можливе підвищення цін через зростання попиту, однак значних коливань не очікується за умови стабільної пропозиції", - зазначає Попович.

Скільки коштують мандарини у різних торгових мережах

В АТБ мандарини з Туреччини коштують 82,95 грн за кілограм, а климентини – 71,55 грн.

Вартість мандаринів в АТБ (скриншот сайту АТБ)

У Сільпо найдешевші мандарини коштують 69 грн (сорт муркот) за кілограм, климентини продають по 99 грн, сорт Мона Ліза – за 199 грн.

Вартість мандаринів в Сільпо (скриншот сайту Сільпо)

У Новусі мандарини сатсума коштують 69,99 грн, іспанські мандарини – 159 грн, климентини за акційною ціною зараз продають за 59,99 грн (звичайна ціна 99 грн).

Вартість мандаринів в Новусі (скриншот сайту Новус)

У Форі мандарини по акції продають за 74,90 грн (ціна без акції 82,90 грн), климентини коштують 119,90 грн.

Вартість мандаринів у Форі (скриншот сайту Фора)