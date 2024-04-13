Сезон клещей: как не стать жертвой и что делать, если вы нашли на себе паразита
Весеннее тепло пока очень не стабильное. Однако в Украине участились случаи укусов клещей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Сезон активности клещей продлится почти до конца осени, и пик придется на май-июнь, а также сентябрь-октябрь. Клещей можно встретить не только на природе, их много и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним - однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать.
Клещи опасны поскольку они могут переносить возбудителей опасных заболеваний, а во время укуса - передавать их своей "жертве". Речь идет о более 150 болезнях. Самые известные из них:
- клещевой энцефалит (встречается в Украине редко),
- боррелиоз (болезнь Лайма).
Как снизить риск укуса клеща?
Часто клещи остаются незамеченными, ведь во время укуса выделяют анестетик. Поэтому важно сделать все, чтобы не дать им себя укусить. Для этого следует придерживаться простых правил:
- Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните прежде всего о минной опасности.
- Если планируете променад в месте, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: светлой с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки.
- На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон.
- Выберите и применяйте репелленты - средства, отпугивающие насекомых. Обязательно придерживайтесь инструкции по использованию и периодически обновляйте защиту. Репелленты, эффективные против клещей, должны содержать хотя бы одно из этих веществ:
- DEET (ДЭТА),
- пикаридин (KBR 3023),
- IR3535,
- OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта),
- PMD (параментан-диол),
- 2-undecanone,
- перметрин.
Кроме того, необходимо каждые два часа осматривать себя и своих близких.
Что делать, если клещ уже присосался?
- Не заливайте клеща спиртом, маслом и другими веществами. Его нужно как можно скорее извлечь.
- Для этого вы можете обратиться в травмпункт. Однако, если поблизости нет врача, - сделайте это самостоятельно. Для этого можно использовать специальный пинцет, который продается в аптеках или отделах зоотоваров.
- После удаления клеща место укуса нужно обработать антисептиком, а руки - вымыть с мылом.
- Если клещ пробыл на теле более 36 часов - обратитесь к медикам, чтобы осуществить постконтактную профилактику болезни Лайма. Для этого понадобится антибиотик, который назначает только врач.
- Сдавать клещей на анализ не нужно!
- Наблюдайте за своим состоянием еще несколько недель после укуса: если у вас повысится температура или появятся покраснения на коже - немедленно обратитесь к врачу.
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