Сезон клещей: как не стать жертвой и что делать, если вы нашли на себе паразита

Весеннее тепло пока очень не стабильное. Однако в Украине участились случаи укусов клещей.

Сезон активности клещей продлится почти до конца осени, и пик придется на май-июнь, а также сентябрь-октябрь. Клещей можно встретить не только на природе, их много и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним - однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать.

Клещи опасны поскольку они могут переносить возбудителей опасных заболеваний, а во время укуса - передавать их своей "жертве". Речь идет о более 150 болезнях. Самые известные из них:

клещевой энцефалит (встречается в Украине редко),

боррелиоз (болезнь Лайма).

Как снизить риск укуса клеща?

Часто клещи остаются незамеченными, ведь во время укуса выделяют анестетик. Поэтому важно сделать все, чтобы не дать им себя укусить. Для этого следует придерживаться простых правил:

Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните прежде всего о минной опасности. Если планируете променад в месте, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: светлой с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки. На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон. Выберите и применяйте репелленты - средства, отпугивающие насекомых. Обязательно придерживайтесь инструкции по использованию и периодически обновляйте защиту. Репелленты, эффективные против клещей, должны содержать хотя бы одно из этих веществ:

DEET (ДЭТА),

пикаридин (KBR 3023),

IR3535,

OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта),

PMD (параментан-диол),

2-undecanone,

перметрин.

Кроме того, необходимо каждые два часа осматривать себя и своих близких.

Что делать, если клещ уже присосался?