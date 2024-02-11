Сезон ГРВІ: що робити, якщо захворіли
В Україні триває епідсезон, кількість гострих респіраторних захворювань (ГРВІ), включаючи грип та COVID-19, зростає. З початку жовтня занедужали майже 2,5 мільйона українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Причини та симптоми:
ГРВІ можуть бути викликані як бактеріями, так і вірусами. Більшість сезонних хвороб мають вірусне походження (відомі як гострі респіраторні вірусні інфекції або ГРВІ). Симптоми ГРВІ різняться, але часто включають температуру, слабкість, нежить, біль у горлі тощо.
Що робити при ГРВІ:
Щойно помітите у себе ознаки ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням. Однак якщо ви з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся таких правил:
- Пийте багато рідини, відпочивайте, провітрюйте приміщення: це допоможе організму боротися з інфекцією.
- Не призначайте собі ліки: вірусні інфекції не лікуються антибіотиками.
- Уникайте контактів з людьми: не поширюйте інфекцію.
- Зверніться до лікаря за першої нагоди: це важливо для отримання кваліфікованої допомоги.
Що робити при високій температурі:
- Знижуйте температуру: 38 °C у дітей, 38,5 °C у дорослих.
- Використовуйте парацетамол або ібупрофен: Дотримуйтесь інструкції!
- Забезпечте фізичне охолодження: Зніміть зайвий одяг, обтирайте водою.
- Не загортайте себе/дитину в ковдру: Це небезпечно.
- Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом: Це може спричинити інтоксикацію.
- Викличте "швидку", якщо ви відчуваєте задишку, висипи, кровохаркання, синюшність шкіри, блювання, пронос, біль у грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості, судоми.
Профілактика ГРВІ:
- Регулярно мийте руки: використовуйте антисептик.
- Носіть маску: змінюйте її та мийте руки після кожного торкання.
- Прикривайте рот і ніс при кашлі/чханні: уникайте скупчень людей.
- Дотримуйтесь дистанції: щеплюйтеся проти грипу та COVID-19.
Вакцинація:
- Від грипу: Дорослим і дітям з 6 місяців.
- Від COVID-19: Дорослим і дітям з 5 років.
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