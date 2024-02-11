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Сезон ОРВИ: что делать, если заболели

Воскресенье 11 февраля 2024 14:39
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Сезон ОРВИ: что делать, если заболели Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине продолжается эпидсезон, количество острых респираторных заболеваний (ОРВИ), включая грипп и COVID-19, растет. С начала октября заболели почти 2,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Причины и симптомы:

ОРВИ могут быть вызваны как бактериями, так и вирусами. Большинство сезонных болезней имеют вирусное происхождение (известны как острые респираторные вирусные инфекции или ОРВИ). Симптомы ОРВИ различаются, но часто включают температуру, слабость, насморк, боль в горле и тому подобное.

Что делать при ОРВИ:

Как только заметите у себя признаки ОРВИ, обратитесь к семейному врачу. Не стоит заниматься самолечением. Однако если вы по каким-то причинам не имеете доступа к медицинской помощи, придерживайтесь таких правил:

  • Пейте много жидкости, отдыхайте, проветривайте помещение: это поможет организму бороться с инфекцией.
  • Не назначайте себе лекарства: вирусные инфекции не лечатся антибиотиками.
  • Избегайте контактов с людьми: не распространяйте инфекцию.
  • Обратитесь к врачу при первой возможности: это важно для получения квалифицированной помощи.

Что делать при высокой температуре:

  • Снижайте температуру: 38 °C у детей, 38,5 °C у взрослых.
  • Используйте парацетамол или ибупрофен.
  • Обеспечьте физическое охлаждение: Снимите лишнюю одежду, обтирайте водой.
  • Не заворачивайте себя/ребенка в одеяло: Это опасно.
  • Не натирайте себя/ребенка алкоголем/уксусом: Это может вызвать интоксикацию.
  • Вызовите "скорую", если вы чувствуете одышку, сыпь, кровохарканье, синюшность кожи, рвоту, понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмию, нарушение сознания, судороги.

Профилактика ОРВИ:

  • Регулярно мойте руки: используйте антисептик.
    Носите маску: меняйте ее и мойте руки после каждого касания.
    Прикрывайте рот и нос при кашле/дыхании: избегайте скоплений людей.
    Соблюдайте дистанцию: прививайтесь против гриппа и COVID-19.

Вакцинация:

  • От гриппа: взрослым и детям с 6 месяцев.
  • COVID-19: взрослым и детям с 5 лет.

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