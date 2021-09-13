Сезон гриппа. В Минздраве ожидают циркуляцию трех штаммов

По его словам, новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом.

Он отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гумманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин для прививки врачей.

"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", - заявил Кузин.

Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.

"Но окончательные количества, действительно, будут регулироваться спросом", - добавил главный санитарный врач.