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Сезон гриппа. В Минздраве ожидают циркуляцию трех штаммов

Автор: Тиберий Юрик

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

По его словам, новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом.

Он отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гумманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин для прививки врачей.

"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", - заявил Кузин.

Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.

"Но окончательные количества, действительно, будут регулироваться спросом", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, что компания Moderna сообщила, что разрабатывает единую вакцину от COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа.

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Грипп