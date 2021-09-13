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Сезон грипу. У МОЗ очікують циркуляцію трьох штамів

Автор: Тіберій Юрик

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За його словами, новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби порівняно з минулим роком.

Він відмітив, що МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу. Також в рамках гуманітарний допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин для щеплення лікарів.

"Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", - заявив Кузін.

Він додав, що цьогоріч до аптек планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.

"Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом", - додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що компанія Moderna повідомила, що розробляє єдину вакцину від COVID-19 з експериментальним щепленням від грипу.

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Грип