Сезон баскетбольной Евролиги не будет доигран

Фото: Евролига досрочно завершила сезон (facebook.com/TheEuroLeague)

Соревнования были прерваны в марте из-за пандемии коронавируса

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение не доигрывать сезон-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Также принято решение досрочно завершить Еврокубок, второй по значимости европейский турнир.

Об этом в Twitter сообщил руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа, передает РБК-Украина.

EuroLeague and EuroCup are over. — Emiliano Carchia (@Carchia) May 25, 2020

В данный момент руководство Евролиги проводит заседание о судьбе нынешнего сезона по итогам которого о решении объявят официально.

Евролига была нацелена на рестарт сезона и рассматривала различные варианты. Однако в минувшую субботу, 23 мая, руководство лиги провело конференцию с игроками, которые высказались за досрочное завершение.

В понедельник профсоюз баскетболистов Евролиги обратился ко всем клубам лиги с просьбой отменить оставшуюся часть сезона. Позже это предложение поддержал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

BREAKING: EuroLeague CEO Jordi Bertomeu proposed to the clubs to cancel the season — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 25, 2020

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено принять решение о возможном возобновлении сезона в течение месяца.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник