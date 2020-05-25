ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сезон баскетбольной Евролиги не будет доигран

Новости » Спорт     25.05.2020 - 13:29
Сезон баскетбольной Евролиги не будет доигран
Фото: Евролига досрочно завершила сезон (facebook.com/TheEuroLeague)

Соревнования были прерваны в марте из-за пандемии коронавируса

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение не доигрывать сезон-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Также принято решение досрочно завершить Еврокубок, второй по значимости европейский турнир.

Об этом в Twitter сообщил руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа, передает РБК-Украина.

В данный момент руководство Евролиги проводит заседание о судьбе нынешнего сезона по итогам которого о решении объявят официально.

Евролига была нацелена на рестарт сезона и рассматривала различные варианты. Однако в минувшую субботу, 23 мая, руководство лиги провело конференцию с игроками, которые высказались за досрочное завершение.

В понедельник профсоюз баскетболистов Евролиги обратился ко всем клубам лиги с просьбой отменить оставшуюся часть сезона. Позже это предложение поддержал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено принять решение о возможном возобновлении сезона в течение месяца.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины баскетболЕвролигазавершено
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь