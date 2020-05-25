Сезон баскетбольної Євроліги не буде дограний

Фото: Євроліга достроково завершила сезон (facebook.com/TheEuroLeague)

Змагання були перервані в березні через пандемію коронавірусу

Керівництво баскетбольної Євроліги ухвалило рішення не догравати сезон-2019/2020, який був перерваний через пандемію коронавірусу. Також прийнято рішення достроково завершити Єврокубок, другий за значущістю європейський турнір.

Про це в Twitter повідомив керівник баскетбольного порталу Sportando Еміліано Карчіа, передає РБК-Україна.

EuroLeague and EuroCup are over. — Emiliano Carchia (@Carchia) May 25, 2020

В цей момент керівництво Євроліги проводить засідання про долю нинішнього сезону за підсумками якого про рішення оголосять офіційно.

Євроліга була націлена на рестарт сезону і розглядала різні варіанти. Однак минулої суботи, 23 травня, керівництво ліги провело конференцію з гравцями, які висловилися за дострокове завершення.

У понеділок профспілка баскетболістів Євроліги звернувся до всіх клубів ліги з проханням скасувати частину сезону. Пізніше цю пропозицію підтримав президент Євроліги Жорді Бертомеу.

BREAKING: EuroLeague CEO Jordi Bertomeu proposed to the clubs to cancel the season — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 25, 2020

Регулярний чемпіонат Євроліги був припинений в березні через пандемію коронавірусної інфекції. До його завершення залишалося провести п'ять турів, що включають 78 матчів.

Нагадаємо, керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) має намір прийняти рішення про можливе відновлення сезону протягом місяця.

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Автор: Вера Олейник