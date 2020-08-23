На съезде демократов в речи Байдена усмотрели плагиат

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена уличили в попытке плагиата. В его речи на съезде партии увидели схожесть со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона.

Об этом сообщило издание Washington Examiner.

Байден произнес речь в заключительный день съезда партии и официально согласился быть выдвинутым на пост главы государства. В завершении речи он сказал, что "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы".

В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.

"Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше отчаяния", - сказано в строках Лэйтона.

Корреспондент CBC Александр Панетта указал на сходство в Twitter.

Издание отметило, что это уже не первая ситуация, когда Байдена уличили в плагиате чужой речи. Так, во время президентской кампании в 1988 году его обвинили в заимствовании речи лидера британской лейбористской партии Нила Киннока. На съезде демократов в Калифорнии в 1987 году Байден сказал аудитории о "призвании каждого поколения американцев". Эту же фразу использовал Джон Кеннеди в своей инаугурационной речи 1961 года.

На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

Напомним, ранее Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на должность вице-президента США.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.