Съезд судей не избрал судью КСУ

В среду, 10 марта, XVIII-й съезд судей во время повторного тайного голосования не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте. Отмечается, что было много испорченных бюллетеней.
Делегатами было получено 267 бюллетеней, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны не действительными.
Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.
Отмечается, что из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.
Напомним, 9 марта съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия. В частности, Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда; Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда; Суховей Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
Кроме того, вчера в Киеве протестовали против съезда судей. На съезде планировалось назначить нескольких судей Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.
Добавим, послы стран G7 призвали отложить назначение Высшего совета правосудия и Конституционного суда.