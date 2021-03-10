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Съезд судей не избрал судью КСУ

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 23:20
Съезд судей не избрал судью КСУ Фото: съезд судей (facebook.com/judiciarypressoffice/)
Автор: Даша Харченко

В среду, 10 марта, XVIII-й съезд судей во время повторного тайного голосования не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте. Отмечается, что было много испорченных бюллетеней.

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей.

Делегатами было получено 267 бюллетеней, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны не действительными.

Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.

Отмечается, что из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.

Напомним, 9 марта съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия. В частности, Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда; Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда; Суховей Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Кроме того, вчера в Киеве протестовали против съезда судей. На съезде планировалось назначить нескольких судей Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Добавим, послы стран G7 призвали отложить назначение Высшего совета правосудия и Конституционного суда.

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