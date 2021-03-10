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З’їзд суддів не обрав суддю КСУ

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 23:20
З’їзд суддів не обрав суддю КСУ Фото: з'їзд суддів (facebook.com/judiciarypressoffice/)
Автор: Даша Харченко

В середу, 10 березня, XVIII-ий з’їзд суддів під час повторного таємного голосування не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою. Зазначається, що було багато зіпсованих бюлетенів.

Про це повідомила прес-служба Ради суддів.

Делегатами було отримано 267 бюлетенів, 243 бюлетені визнано дійсними, 24 бюлетені визнані не дійсними.

Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко 109 голосів.

Зазначається, що через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.

Нагадаємо, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Зокрема, Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду; Салихов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду; Суховій Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Крім того, вчора в Києві протестували проти з'їзду суддів. На з'їзді планувалося призначити кількох суддів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.

Додамо, посли країн G7 закликали відкласти призначення Вищої ради правосуддя та Конституційного суду.

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