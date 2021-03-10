З’їзд суддів не обрав суддю КСУ
В середу, 10 березня, XVIII-ий з’їзд суддів під час повторного таємного голосування не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою. Зазначається, що було багато зіпсованих бюлетенів.
Делегатами було отримано 267 бюлетенів, 243 бюлетені визнано дійсними, 24 бюлетені визнані не дійсними.
Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко 109 голосів.
Зазначається, що через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.
Нагадаємо, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Зокрема, Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду; Салихов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду; Суховій Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
Крім того, вчора в Києві протестували проти з'їзду суддів. На з'їзді планувалося призначити кількох суддів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.
Додамо, посли країн G7 закликали відкласти призначення Вищої ради правосуддя та Конституційного суду.