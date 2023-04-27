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Сейсмологи зафіксували землетрус неподалік Яремче

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 19:30
Сейсмологи зафіксували землетрус неподалік Яремче Фото: сейсмологи зафіксували землетрус неподалік Яремче (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сейсмологи зафіксували землетрус на заході України. Підземний поштовх стався біля міста Яремче, Івано-Франківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю.

За даними відомства, підземні поштовхи було "ледве відчутні" для людей на верхніх поверхах. Їх було зафіксовано на глибині 3 кілометрів у районі Яремче.

"27 квітня 2023 року о 13:34:53 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 7 км на захід від м. Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що даний землетрус відноситься до категорії "ледве відчутних". Це означає, що коливання можуть відчути лише люди, які знаходяться всередині приміщення у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах.

Сейсмологи зафіксували землетрус неподалік Яремче

Фото: сейсмологи зафіксували землетрус неподалік Яремче (google.com/maps)

Нагадаємо, що цього тижня, 12 квітня, землетрус зафіксували поблизу міста Яремче Івано-Франківської. Він теж був ледве відчутним потужністю 2,5 бала.

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Івано-Франківськ сейсмолог
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