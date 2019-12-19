В Польше проходят митинги против "дисциплинирования суддей"

Фото: протесты в Польше (rmf24.p)

Ранее сообщалось, что из-за этой реформы страну могут исключить из Евросоюза

Во городах Польши состоялись демонстрации против правительственного проекта изменений в судебных законах по дисциплинированию судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, две тысячи демонстрантов пришли под здание Сейма в Варшаве. На их баннере был написан лозунг: "Судьи, мы с вами". Многие участники держали в руках флаг Польши и Евросоюза.

В демонстрации на главной площади Кракова приняли участие около 2,5 тыс. человек. Среди них были прокуроры, адвокаты, судьи, жители города и студенты. Они скандировали: "Три власти, не одна", "Позор".

Демонстрация в Познани имела высокую явку, собрав несколько тысяч противников изменений в судебной власти.

В защиту судов перед Люблинским районным судом выступило более 1000 человек. Примерно столько же собралось перед Щецинским окружным судом. Протесты происходили как в больших, так и в маленьких городах.

Судейская община говорит о попытке ограничить независимость судей.

"Все есть (в проекте - ред.): запрет на использование судьями свободы слова, установление механизма надзора и резкое сокращение их права иметь профили в социальных сетях, разработка ряда дисциплинарных правонарушений, которые были вложены в наиболее размытые из возможных слов", - сказала Малгожата Герсдорф, первая глава Верховного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше судебная реформа может спровоцировать выход страны из Европейского Союза. Есть противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши.

Европейская комиссия в том году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".