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Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Германии репараций за Вторую мировую войну

Фото: Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Германии военных репараций (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Сейм Польши одобрил резолюцию о военных репарациях со стороны Германии за ущерб во время Второй мировой войны. 418 депутатов поддержали документ, 4 выступили против, 15 воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Варшава требует от Берлина 1,3 млрд долларов

Сейм хочет, чтобы Германия приняла политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за ущерб от военной агрессии нацистской Германии.

Польша отмечает, что никогда не получала компенсацию за человеческие и материальные потери. Депутаты также отмечают, что страна не отказывалась от своих претензий к Берлину.

Накануне в Польше представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила около1,5 трлн долларов.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен. Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ.

Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопросы репараций за Вторую мировую войну. В немецком правительстве, однако, отмечали, что вопрос репараций закрыт.

Ранее мы писали, что Польша направит в Германию ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Варшава будет добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями.

Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также заявил, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну.

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