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Сейм Литвы призвал ввести бесполетную зону над Украиной

Фото: Сейм Литвы призвал ввести бесполетную зону над Украиной (wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

Сейм Литвы призывает ООН принять немедленные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель гражданского населения. Резолюцию "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры в Украине" единогласно поддержали 100 членов Сейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Сейм обращается к парламентам демократических стран с призывом, пока готовятся технические меры по обеспечению бесполетной зоны, добиваться открытия гуманитарных коридоров на территории Украины. В частности, используя механизм ООН или создав коалицию желающих и способных государств, чтобы позволить гражданскому населению безопасно покинуть зоны боевых действий и территории, незаконно оккупированные и контролируемые РФ, а также защитить гуманитарные конвои.

При этом литовские депутаты призвали объявить воздушное пространство над этими районами, а также над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов бесполетной зоной.

В резолюции отмечается, что объявление бесполетной зоны подготовит почву для принятия активных мер, которые позволят миротворцам ООН обеспечить безопасность гуманитарных коридоров и украинских атомных электростанций и мест хранения ядерных отходов.

Литовские парламентарии призывают парламенты демократических стран призвать свои правительства объявить о введении дополнительных санкций против России и Беларуси, которые способствуют военным действиям России в Украине.

Сейм также призывает демократические страны немедленно закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей РФ.

Резолюция также призывает Сейм Литвы обеспечить, чтобы государства-члены ЕС ввели вторичные санкции в отношении государств, физических и юридических лиц, которые пытаются обойти санкции ЕС.

Напомним, ранее парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной.

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