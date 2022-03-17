Сейм Литвы призвал ввести бесполетную зону над Украиной

Сейм Литвы призывает ООН принять немедленные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель гражданского населения. Резолюцию "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры в Украине" единогласно поддержали 100 членов Сейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Сейм обращается к парламентам демократических стран с призывом, пока готовятся технические меры по обеспечению бесполетной зоны, добиваться открытия гуманитарных коридоров на территории Украины. В частности, используя механизм ООН или создав коалицию желающих и способных государств, чтобы позволить гражданскому населению безопасно покинуть зоны боевых действий и территории, незаконно оккупированные и контролируемые РФ, а также защитить гуманитарные конвои.

При этом литовские депутаты призвали объявить воздушное пространство над этими районами, а также над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов бесполетной зоной.

В резолюции отмечается, что объявление бесполетной зоны подготовит почву для принятия активных мер, которые позволят миротворцам ООН обеспечить безопасность гуманитарных коридоров и украинских атомных электростанций и мест хранения ядерных отходов.

Литовские парламентарии призывают парламенты демократических стран призвать свои правительства объявить о введении дополнительных санкций против России и Беларуси, которые способствуют военным действиям России в Украине.

Сейм также призывает демократические страны немедленно закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей РФ.

Резолюция также призывает Сейм Литвы обеспечить, чтобы государства-члены ЕС ввели вторичные санкции в отношении государств, физических и юридических лиц, которые пытаются обойти санкции ЕС.

