Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну стати членом Альянсу

Сейм Латвії затвердив проєкт рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі, який передбачає заклик до Альянсу ухвалити рішення щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс. Як відзначає Cейм, Україна має право на самооборону на тлі російської агресії відповідно до Статуту ООН, а також має право обирати в яких міжнародних організаціях вона братиме участь.
"У заяві Сейму підкреслюється значний внесок України в гарантування безпеки євроатлантичного простору - Україна нині бореться не тільки за власну безпеку, а й за загальну безпеку, і її членство в НАТО зміцнить альянс, особливо майбутню оборону і стримування на східному фланзі НАТО", - пише Delfi.
Посилаючись на підтримку Латвією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір.
В документі зазначається, що лише перемога над Росією є шляхом до стабілізації, стійкого миру та безпеки не лише в Україні, а й в усій Європі.
"Латвія наголошує, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, які бажають і можуть взяти на себе всі обов'язки членства, а Росія не має права вето щодо розширення НАТО або будь-яких інших питань", - відзначає видання.
Зокрема Сейм закликає посилити санкції проти Росії й Білорусі, аби позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.
"Я вітаю сьогоднішню заяву латвійського парламенту, яка закликає НАТО запросити Україну на Вільнюському саміті та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення якнайшвидшої інтеграції. Я вдячний нашим латвійським друзям Едвардсу Смілтенсу та всім депутатам Сейму, які підтримали цей крок", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться в липні. Як відзначав міністр закордонних справ України, Київ очікує від саміту "графіка вступу" - чіткого алгоритму руху для вступу. Зокрема наша країна очікує отримати гарантії безпеки від країн-членів Альянсу, які не можуть бути альтернативою членству.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.