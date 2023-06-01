Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну стати членом Альянсу

Проєкт рішення про підтримку України

Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс. Як відзначає Cейм, Україна має право на самооборону на тлі російської агресії відповідно до Статуту ООН, а також має право обирати в яких міжнародних організаціях вона братиме участь.

"У заяві Сейму підкреслюється значний внесок України в гарантування безпеки євроатлантичного простору - Україна нині бореться не тільки за власну безпеку, а й за загальну безпеку, і її членство в НАТО зміцнить альянс, особливо майбутню оборону і стримування на східному фланзі НАТО", - пише Delfi.

Посилаючись на підтримку Латвією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір.

В документі зазначається, що лише перемога над Росією є шляхом до стабілізації, стійкого миру та безпеки не лише в Україні, а й в усій Європі.

"Латвія наголошує, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, які бажають і можуть взяти на себе всі обов'язки членства, а Росія не має права вето щодо розширення НАТО або будь-яких інших питань", - відзначає видання.

Зокрема Сейм закликає посилити санкції проти Росії й Білорусі, аби позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

Кулеба привітав рішення Сейму Литви

"Я вітаю сьогоднішню заяву латвійського парламенту, яка закликає НАТО запросити Україну на Вільнюському саміті та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення якнайшвидшої інтеграції. Я вдячний нашим латвійським друзям Едвардсу Смілтенсу та всім депутатам Сейму, які підтримали цей крок", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Саміт у Вільнюсі

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться в липні. Як відзначав міністр закордонних справ України, Київ очікує від саміту "графіка вступу" - чіткого алгоритму руху для вступу. Зокрема наша країна очікує отримати гарантії безпеки від країн-членів Альянсу, які не можуть бути альтернативою членству.