Сейм Литви визнав компартію винною за тортури та депортації жителів

В цьому році виповнюється 75 років найбільшій депортації в Литві ХХ століття, під кодовою назвою "Весна".

"Усього за два дні 22-23 травня 1948 р. силоміць заслали понад 40 тисяч жителів Литви, з них майже 12 тис. дітей. осіб, старших за 60 років, чимало засланих померли під час депортаційних акцій (були розстріляні під час спроби втечі), багато немовлят і малолітніх дітей, людей похилого віку померли від хвороб при перевезенні їх у місця заслання в антисанітарних умовах у вагонах для худоби, або через нестачу їжі", – сказав член Сейму Аудронюс Ажубаліс.

Сейм Литви 97 голосами визнав причетність до цих дії місцевої Комуністичної партії. В проєкті йдеться, що вона "несе відповідальність за знищення мешканців Литви, конфіскацію та присвоєння їхнього майна, тортури та депортації, що рівносильно геноциду, який був заздалегідь спланований та здійснений за її вказівками та навмисно окупаційно-репресивними структурами в 1944-1963 роках".