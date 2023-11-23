Сейм Латвії дозволив передавати Україні рухоме майно парламенту

Із середини лютого цього року закон дозволяє Латвії передавати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, що вже успішно практикується. Також самоврядування мають право жертвувати країні, що відбиває напад РФ, фінансові кошти або майно.

Ухвалені Сеймом Латвії в остаточному читанні поправки дозволяють й іншим офіційним структурам безоплатно передавати Україні рухоме майно. Однак для цього по кожному випадку знадобиться відповідне рішення Кабінету міністрів.

Водночас Сейм за новим регулюванням зможе передавати Києву своє майно, ухвалюючи рішення самостійно, на підставі нормативів, що регулюють роботу парламенту.

Видання зазначає, що за даними Електронної системи закупівель, у володінні Сейму Латвії перебуває 71 одиниця техніки, а в листопаді було оголошено закупівлю на придбання полісів OCTA для більш ніж 60 легкових автомобілів, вантажного фургона, двох причепів і трактора. В основному у володінні парламенту перебувають автомобілі Audi A6.

Крім цього, ті самі поправки Сейму продовжили до кінця 2024 року програму первинної допомоги - зокрема, з житлом і продовольством - українським біженцям, які прибувають до Латвії.

Допомога Латвії Україні

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

Зокрема, парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.

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