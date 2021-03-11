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Украина стремится увеличить участие в миссиях и операциях НАТО

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 21:07
Украина стремится увеличить участие в миссиях и операциях НАТО Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о стремлении Украины увеличить участие в миссиях и операциях НАТО. Она встретилась с командующим Сухопутных войск НАТО в Европе Роджером Клутье.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Стефанишиной, вступление Украины в НАТО является принципиальным вопросом для украинской власти, поэтому Киев уже начал ключевую для этого реформу - трансформацию СБУ в спецслужбу.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова делать все возможное для максимального использования статуса Партнера с расширенными возможностями, в частности максимально привлекаться к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО.

"Способности и бесценный опыт наших ВС и спецслужб в противодействии гибридным атакам России уже позволяют перейти на следующую ступень интеграции Украины в НАТО, и, таким образом, существенно усилить лучшую в мире систему коллективной обороны", - добавила она.

Напомним, до этого Стефанишина заявляла, что Украина может до конца года получить ответ на вопрос по вступлению в НАТО.

Кроме того, в Офисе президента заявляли, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

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