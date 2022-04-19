ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сейчас Россия стянула против Украины всю боеспособную армию, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 23:44
Сейчас Россия стянула против Украины всю боеспособную армию, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данное время на территории Украины и в приграничных районах Россия стянула всю свою боеспособную армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и все, что способно с нами воевать", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что в этой обороне Украина перед глазами всего мира выступает против армии, которая считалась второй или третьей по мощи.

"То, как крепко держатся ВСУ и как смело защищается наш народ, демонстрирует, что в глобальных рейтингах наша армия давно заслуживает быть выше российской", - подчеркнул президент.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о наступлении новой фазы войны. По его словам, у российских военных есть четыре задачи.

Ранее Зеленский заявил, что оккупанты начали осторожнее атаковать, поскольку боятся, что не останется, кому наступать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс