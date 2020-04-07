Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни, - Минздрав

Звернення Міністра охорони здоров'я України Максим Степанов Шановні друзі. Нас усіх зараз об’єднує спільне завдання - зупинити поширення коронавірусної інфекції в Україні. Президент, Уряд і вся система охорони здоров'я працює над тим, щоб сповільнити поширення коронавірусу. Ми приймаємо необхідні рішення, знаходимо кошти, затверджуємо алгоритми роботи медиків. До вирішення проблеми залучено всі державні установи. Активну позицію займає бізнес та волонтери, за що їм окрема подяка. З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається – у соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це справді важко, але ж ліпше пережити дискомфорт удома здоровим, ніж не дай Боже захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах. Тому закликаю вас, шановні українці, сумлінно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції. Ми займаємося забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати у нормальних умовах. Ще раз підкреслюю, що потужна підтримка йде з боку бізнесу та волонтерів. А кожного з вас, шановні українці, я прошу підтримати наших лікарів – на тому місці, де ви є, і в той спосіб, який вам доступний. Найменше, що кожен з нас може зробити, - це залишатися вдома. Долучайтеся до руху #ПідтримуюЛікарів та не чекайте особливої нагоди, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте “дякую” багато чого варте! Все людство переживає складні часи, і від кожного з нас залежить, як ми вийдемо з цієї кризи: разом і переможцями чи поодинці та з жахливими наслідками. Тому я прошу вас бути сильними, допомагати тим, хто цього потребує, та підтримувати близьких. Адже коронавірус мине, а людські відносини залишаться. Тим, хто хворіє, я бажаю скорішого одужання. Всім іншим бажаю не хворіти! Цінуйте та піклуйтеся одне про одного. Залишайтеся на зв'язку! Та будьте здорові.