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В Винницкой области ребенка с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 17:43
В Винницкой области ребенка с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ
Иллюстративное фото (facebook com screennews ad)

Ребенок находится под постоянным наблюдением врачей

В Винницкой области двухлетнего ребенка, у которого обнаружили коронавирус, из-за ухудшения состояния здоровья подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает РБК-Украина.

При этом он сообщил, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

"Еще одного зараженного ребенка, из г Могилев-Подольский, которому всего 2 года и 7 месяцев, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка тяжелое, он находится под постоянным наблюдением врачей", - сообщил Скальский.

В Винницкой области у 77 человек лабораторно подтверждено наличие коронавирус, из которых сем - дети. Двое - жители Винницы, один из села Боровка Черновицкого района и трое проживают в городе Гайсин.

Брифінг щодо ситуації в області (07.04)

Опубліковано Владислав Скальський Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Напомним, в Сумах от коронавируса выздоровела женщина. Ее могут выписать сегодня или в течение трех дней.

Добавим, что в Украине за сутки зафиксировали семь новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, инфицированных коронавирусом.

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