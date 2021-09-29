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Сейчас в Польше работает на миллион меньше украинцев, чем до пандемии коронавируса

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Среда 29 сентября 2021 13:48
Сейчас в Польше работает на миллион меньше украинцев, чем до пандемии коронавируса Фото: в Польше работает миллион украинцев (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

До вспышки COVID-19 в Польше находились около 2 миллионов работников из Украины, включая нелегальных. Сейчас их около одного миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По данным агентства Personnel Service, украинцы все чаще едут в Чехию и Германию.

"Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 2,8 тысяч злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тысяч гривен, то есть примерно 883 злотых в месяц. Это втрое меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто, то есть в пересчете 7 041 злотых", - сообщает Personnel Service.

При этом, агентстсво утверждает, что тысячи украинцев работают в Германии нелегально.

"Дефицит работников, на который жалуется все больше работодателей в Германии, заставляет власти закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас", - отмечают в Personnel Service.

Компания Personnel Service предупреждает, что отсутствие реакции польской стороны может повлиять на замедление экономики в стране.

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