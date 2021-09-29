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Зараз в Польщі працює на мільйон менше українців, ніж до пандемії коронавірусу

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Середа 29 вересня 2021 13:48
Зараз в Польщі працює на мільйон менше українців, ніж до пандемії коронавірусу Фото: в Польщі працює мільйон українців (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

До спалаху COVID-19 в Польщі перебували близько 2 мільйонів працівників з України, включаючи нелегальних. Зараз їх близько одного мільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За даними агентства Personnel Service, українці все частіше їдуть до Чехії та Німеччини.

"Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 2,8 тисяч злотих брутто. В Україні ставка становить 6 тисяч гривень, тобто приблизно 883 злотих на місяць. Це втричі менше. У Німеччині, тим часом, з 1 липня цього року мінімальна заробітна плата становить 1536 євро брутто, тобто в перерахунку 7 041 злотих",- повідомляє Personnel Service.

При цьому, агентстсво стверджує, що тисячі українців працюють в Німеччині нелегально.

"Дефіцит працівників, на який скаржиться дедалі більше роботодавців у Німеччині, змушує владу закривати очі на нелегальних іммігрантів з-за кордону. Це велика загроза для нас", - наголошують в Personnel Service.

Компанія Personnel Service попереджає, що відсутність реакції польської сторони може вплинути на уповільнення економіки в країні.

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