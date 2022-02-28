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Сейчас пол Европы собирает, пакует, везет, - Резников о том, как мир помогает Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 февраля 2022 07:41
Сейчас пол Европы собирает, пакует, везет, - Резников о том, как мир помогает Украине Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Наталья Скороход

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как мир реагирует на войну нашей страны с Россией и помогает Украине одержать победу. По его словам, в мире почти не осталось безразличных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.

Резников отмечает, что на четвертые сутки войны в Украине в мире произошло переосознание происходящего.

"Вчера произошел настоящий излом. Война стала Европейской. Ее наконец-то так осознали. Уже сейчас пол Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты", - написал Резников.

По его словам, руг государств, оказывающих реальную помощь Украине, значительно увеличился.

"Увеличились ее масштабы. Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего - нашим малышам и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим", - пишет Резников.

Он также отметил, что у Украины сейчас фактически нет границ с западными странами.

"Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это - заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешенному тирану. И который обязательно победит. Украина победит!", - пишет Резников.

Напомним, что за четыре дня российские войска потеряли большие потери. Они лишились своих солдат и техники.

Также сообщалось, что Евросоюз закрыл небо с Россией. Решение приняли из-за войны в Украине.

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