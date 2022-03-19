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Где они сейчас? Данилов пригласил представителей МАГАТЭ приехать на ЧАЭС и ЗАЭС

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, с начала войны в Украине захватили два ядерных объекта-ЧАЭС и ЗАЭС. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал МАГАТЭ прислать своих представителей, чтобы убедиться в том, что на станциях все происходит в пределах норм и нормативов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Данилова в телемарафоне.

"Террористы захватили две ядерные станции и вся организация МАГАТЭ молчит, как воды в рот набрала. Где их работники на этих станциях? Они бы должны были уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все происходящее на этих станциях. У меня большая просьба ко всем представителям МАГАТЭ, пришлите, пожалуйста, на ЧАЭС и ЗАЭС своих представителей, чтобы вы убедились в том, что там все происходит по нормам и нормативам, которые есть на ядерных объектах",- заявил Данилов.

Война России против Украины длится двадцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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