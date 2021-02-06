Сейчас о безвизе Украины с США речь не идет, - Кулеба

Вопрос безвиза между Украиной и США сейчас невозможно решить. Но в будущем обсуждение возможно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что на данном этапе может идти речь о программах мобильности для увеличения количества путешествий между двумя странами.

"Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизовых с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно", - сказал министр.

В конце января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2022 года.

Также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вакцинация от коронавируса откроет возможность для смягчения ограничений на передвижение между странами. Поэтому ее массовое проведение важно.