Зараз про безвіз України з США мова не йде, - Кулеба

Питання безвізу між Україною та США зараз неможливо вирішити. Але в майбутньому обговорення можливо.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що на даному етапі може йтися про програми мобільності для збільшення кількості подорожей між двома країнами.

"Зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, де люди зможуть більше подорожувати до Америки, американці більше подорожувати до України. Нам це дуже потрібно", - сказав міністр.

Наприкінці січня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Великобританії і Північної Ірландії. Безвіз буде діяти до 30 січня 2022 року.

Також віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вакцинація від коронавірусу відкриє можливість для пом'якшення обмежень на пересування між країнами. Тому її масове проведення важливо.