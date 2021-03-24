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Севший на мель контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Автор: Игорь Литвиненко

Огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на одном из самых загруженных морских маршрутов, который соединяет Европу и Азию, образовались огромные пробки судов.

Об этом сообщает The Guardian.

Контейнеровоз Ever Given, который находится под флагом Панамы, имеет грузоподъемность 220 тонн и длину 400 метров. Он застрял во вторник, 23 марта, на юге Суэцкого канала. Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Изначально сообщалось, что причиной аварии стала потеря мощности судном. Но позже оператор судна Evergreen Marine Corp назвал причиной "сильный ветер".

"Контейнер случайно сел на мель после того, как на него обрушился порыв ветра", - отметил оператор.

Египетские синоптики сообщили, что во вторник на этот район обрушились сильный ветер и песчаная буря, порывы ветра достигали 50 км/ч.

Никто из экипажа судна не пострадал. Также не сообщается о загрязнении окружающей среды.

Напомним, ранее в марте потерпел крушение сухогруз с украинскими моряками на борту. Один человек погиб, 10 украинцев спасли.

Также РБК-Украина писало, что в конце прошлого года возле Черноморска в результате аварии судна, произошел вытек нефтепродуктов в море.

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Новости Украины корабльСуэцкий канал
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