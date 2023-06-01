"Севілья" всьоме тріумфувала в Лізі Європи: Моурінью програв перший фінал

Ліга Європи, фінал

"Севілья" – "Рома" – 1:1 (пенальті – 4:1)

Голи: Манчіні, 55 (автогол) – Дибала, 35

"Вовки" якісніше розпочали зустріч, затиснувши нервіонців на власній половині. Перший момент римляни створили на 11-й хвилині. Це Дибала з Челіком розкрили лівий фланг оборони "Севільї" та організували нагоду для Спінаццоли, але удар того в дотик парирував Буну.

Поступово епіцентр подій змістився до центру поля. Там було багато боротьби на межі фолу, в якій впевненіше почувалася "Рома". Зрештою, команда Жозе Моурінью зуміла відкрити рахунок на 35-й. Крістанте відібрав м'яч, а Манчіні розкішним пасом вивів Дибалу на оперативний простір. Аргентинець технічно скористався моментом – 0:1.

Лише наприкінці тайму "Севілья" осміліла та фактично влаштувала штурм володінь Патрісіу. Змарнували нервіонці й справді гольову нагоду, коли Ракітіч струсонув стійку дальнім ударом. У тому ж ключі розпочалася друга половина, а тиск таки дав плоди – після чергової подачі Наваса Манчіні зрізав м'яч у власні ворота.

"Рома" у відповідь двічі могла забити зі стандартів. Та в першому епізоді під час метушні у воротарському майданчику "Севільї" ніхто не зміг проштовхнути м'яч за лінію. Натомість у другому Буну кінчиками пальців парирував удар Белотті в дотик після накидання Пеллегріні.

А ось в овертаймі команди заграли значно обережніше. Далася взнаки і втома, і різке зростання ваги навіть найдрібнішої помилки. Хоча в доданий арбітром час "вовки" і подали серію стандартів. Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Там схибили римляни Манчіні та Ібаньєс, а севільці були безжально влучними...

"Севілья" здобула сьомий в історії трофей Ліги Європи. П'ять із цих кубків нервіонці виграли в останні 10 сезонів. Натомість Моурінью вперше поступився у фіналах єврокубків. Досі в активі португальського фахівця було п'ять тріумфів із п'яти.