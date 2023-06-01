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"Севилья" в седьмой раз триумфовала в Лиге Европы: Моуринью проиграл первый финал

Автор: Антон Федорцив

Победой испанской "Севильи" в серии пенальти над итальянской "Ромой" завершился розыгрыш Лиги Европы 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, финал

"Севилья" – "Рома" – 1:1 (пенальти – 4:1)

Голы: Манчини, 55 (автогол) – Дибала, 35

"Волки" качественнее начали встречу, зажав нервионцев на собственной половине. Первый момент римляне создали на 11-й минуте. Это Дибала с Челиком вскрыли левый фланг обороны "Севильи" и организовали возможность для Спинаццолы, но удар того в касание парировал Буну.

Постепенно эпицентр событий сместился в центр поля. Там было много борьбы на грани фола, в которой увереннее чувствовала себя "Рома". В конце концов, команда Жозе Моуринью сумела открыть счет на 35-й. Кристанте отобрал мяч, а Манчини роскошным пасом вывел Дибалу на оперативное пространство. Аргентинец технично воспользовался моментом – 0:1.

Лишь в конце тайма "Севилья" осмелела и фактически устроила штурм владений Патрисиу. Упустили нервионцы действительно голевую возможность, когда Ракитич встряхнул штангу дальним ударом. В том же ключе началась вторая половина, а давление все-таки дало плоды – после очередной подачи Наваса Манчини срезал мяч в свои ворота.

"Рома" в ответ дважды могла забить со стандартов. Но в первом эпизоде во время суеты во вратарской "Севильи" никто не смог протолкнуть мяч за линию. Во втором же Буну кончиками пальцев парировал удар Белотти в касание после наброса Пеллегрини.

А вот в овертайме команды заиграли гораздо осторожнее. Сказалась и усталость, и резкий рост веса даже самой мелкой ошибки. Хотя в добавленное арбитром время "волки" и подали серию стандартов. В конце концов дело дошло до серии пенальти. Там промахнулись римляне Манчини и Ибаньес, а севильцы были безжалостно точными...

"Севилья" завоевала седьмой в истории трофей Лиги Европы. Пять из этих кубков нервионцы выиграли в последние 10 сезонов. В свою очередь Моуринью впервые уступил в финалах еврокубков. До сих пор в активе португальского специалиста было пять триумфов из пяти.

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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РомаЛига ЕвропыЖозе МоуриньюСевилья