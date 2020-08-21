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Севилья - Интер: прогноз на финал Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом итальянский клуб

"Севилья" и "Интер" определят победителя Лиги Европы-2019/20. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

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По мнению букмекеров, фаворитом встречи является "Интер". Так, победа подопечных Антонио Конте в основное время соответствует коэффициенту 2,20, в то время как успех "Севильи" и ничья оцениваются в 3,30.

Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы этой Лиги Европы проходят в формате одного матча. Игры проходят без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний.

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