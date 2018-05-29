Заместитель председателя Трудовой партии КНДР встретится с генеральным секретарем США
Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол встретится с генеральным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает AFP.
"Северокорейский генерал встретится с Помпео в Нью-Йорке", - сообщили в Белом доме.
#BREAKING Top North Korean general to meet Pompeo in New York: White House— AFP news agency (@AFP) May 29, 2018
Сегодня сообщалось, что заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи вылетел в Нью-Йорк на переговоры с американской стороной.
По данным ВВС, Ким Ен Чол находится под персональными американскими санкциями. Для того чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение. Как известно, саммит должен пройти 12 июня 2018 года в Сингапуре. Если это произойдет, лидер Северной Кореи впервые в истории встретится с действующим американским президентом. Позднее Трамп подтвердил факт того, что саммит состоится.