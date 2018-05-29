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Северокорейский генерал встретится с Помпео

НовостиПолитика    29.05.2018 - 18:42
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Заместитель председателя Трудовой партии КНДР встретится с генеральным секретарем США

Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол встретится с генеральным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает AFP.

"Северокорейский генерал встретится с Помпео в Нью-Йорке", - сообщили в Белом доме.

Сегодня сообщалось, что заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи вылетел в Нью-Йорк  на переговоры с американской стороной. 

По данным ВВС, Ким Ен Чол находится под персональными американскими санкциями. Для того чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение. Как известно, саммит должен пройти 12 июня 2018 года в Сингапуре. Если это произойдет, лидер Северной Кореи впервые в истории встретится с действующим американским президентом. Позднее Трамп подтвердил факт того, что саммит состоится.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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