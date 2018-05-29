Заступник голови Трудової партії КНДР зустрінеться з генеральним секретарем США

Заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол зустрінеться з генеральним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє AFP.

"Північнокорейський генерал зустрінеться з Помпео в Нью-Йорку", - повідомили в Білому домі.

#BREAKING Top North Korean general to meet Pompeo in New York: White House — AFP news agency (@AFP) May 29, 2018

Сьогодні повідомлялося, що заступник голови Трудової партії Північної Кореї вилетів в Нью-Йорк на переговори з американською стороною.

За даними ВВС, Кім Ен Чол знаходиться під персональними американськими санкціями. Для того, щоб в'їхати в США, йому потрібно отримати спеціальний дозвіл. Як відомо, саміт повинен відбутися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Якщо це станеться, лідер Північної Кореї вперше в історії зустрінеться з чинним американським президентом. Пізніше Трамп підтвердив факт того, що саміт відбудеться.