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Північнокорейський генерал зустрінеться з Помпео

НовиниПолітика    29.05.2018 - 18:42
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Заступник голови Трудової партії КНДР зустрінеться з генеральним секретарем США

Заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол зустрінеться з генеральним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє AFP.

"Північнокорейський генерал зустрінеться з Помпео в Нью-Йорку", - повідомили в Білому домі.

Сьогодні повідомлялося, що заступник голови Трудової партії Північної Кореї вилетів в Нью-Йорк на переговори з американською стороною.

За даними ВВС, Кім Ен Чол знаходиться під персональними американськими санкціями. Для того, щоб в'їхати в США, йому потрібно отримати спеціальний дозвіл. Як відомо, саміт повинен відбутися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Якщо це станеться, лідер Північної Кореї вперше в історії зустрінеться з чинним американським президентом. Пізніше Трамп підтвердив факт того, що саміт відбудеться.

 

США продовжать обмежувальні заходи щодо торгівлі з КНР У США на переговори вилетів генерал КНДР
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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