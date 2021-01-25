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Северокорейский дипломат сбежал из КНДР, - Yonhap

Автор: РБК-Украина

Из Северной Кореи сбежал дипломат, который занимал пост поверенного в делах посольства КНДР в Кувейте. Он прибыл в Южную Корею вместе со своей семьей.

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Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что Рю Хен У возглавлял дипломатическую миссию в Кувейте после того, как из-за резолюции ООН выслали посла Со Чан Сика. Более подробная информация о бегстве дипломата пока неизвестна.

Предполагается, что он мог сбежать в Южную Корею еще в сентябре 2019 года, примерно через два месяца после того, как на Юге объявился исполняющий обязанности посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин КНДР сбежал в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор на границе. Оказалось, беглец занимался гимнастикой. Южнокорейские пограничники заметили, что на одном из участков на границе с Севером была примята колючая проволока. Предполагается, что мужчина использовал шест для этого прыжка.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал США "самым большим врагом" и заявил, что Вашингтону следует отказаться от враждебной политики.

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