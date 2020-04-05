В Северодонецкой мэрии провели нелегитимную сессию горсовета

Депутаты Северодонецкого городского совета, которых ранее отправили в отставку по народной инициативе, провели 3 апреля незаконную сессию горсовета. Об этом сообщила секретарь территориальной избирательной комиссии Инна Варава на своей странице в Facebok, передает РБК-Украина.

"Довожу до вас, что это не сессия, а заседание отозванных депутатов, и все решения, которые будут приняты, будут незаконными. Эти депутаты умышленно издеваются над людьми своим бездействием. Северодончане единогласно поддержали предложение об отзыве всех депутатов от Оппозиционного блока по народной инициативе", - написала Варава.

Сообщается также, что отозванные депутаты горсовета на 79-й внеочередной сессии успели рассмотреть 172 вопроса.

Как писало РБК-Украина, политический совет партии "Оппозиционный блок" принял решение отозвать 16 депутатов Северодонецкого городского совета по народной инициативе. 11 марта территориальная избирательная комиссия на заседании прекратила полномочия этих депутатов, а их место должны занять следующие по очередности избранные кандидаты.

Кроме того, ТВК уже подала иски о неправомерных действиях экс-депутатов, а также всех причастных к проведению незаконной сессии.