Политсовет "Оппоблока" в Северодонецке отозвал 16 депутатов

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Территориальная избирательная комиссия прекратила полномочия депутатов

Политический совет партии "Оппозиционный блок" принял решение отозвать 16 депутатов Северодонецкого городского совета по народной инициативе. Об этом сообщает член Северодонецкой территориальной комиссии Юлия Черная, публикуя соответствую копию решения, передает РБК-Украина.

"Рассмотрев обращение Северодонецкой городской избирательной комиссии Луганской области относительно отзыва по народной инициативе депутата Северодонецкого городского совета Луганской области VII созыва Буткова Игоря Николаевича, избранного от Территориальной организации политической партии "Оппозиционный блок" в г. Северодонецк Луганской области, в соответствии с ч. 7 и 8 ст.41 закона Украины "О статусе депутатов городских советов", руководствуясь пунктом 6.4. Статуса политической партии "Оппозиционный блок", политсовет решил: отозвать депутата Буткова Игоря Николаевича и передать это решение Северодонецкой городской избирательной комиссии Луганской области", - говорится в решении политсовета партии от 10 марта.

Соответствующие решения были приняты по всем 16 депутатам. Среди тех, кто потеряет мандат - Денис Анпилогов, Елена Буткова, Андрей Высочин, Роман Водяник, Сергей Войтенко, Андрей Гавриленко, Юрий Кузьминов, Сергей Куница, Евгений Лагунов, Ольга Мартыненко, Геннадий Мезенцев, Виктор Пилипенко, Анна Чмырева, Людмила Шатрова, Дмитрий Шерстюк.

11 марта территориальная избирательная комиссия на заседании прекратила полномочия этих депутатов.

Кроме того, по фактам нарушений законов, незаконного захвата власти, коррупции и присвоения государственных средств депутатами Северодонецкого горсовета возбуждено порядка 60 уголовных дел. Также в Верховной раде зарегистрирован проект решения о проведении внеочередных перевыборов в Северодонецке. Он прошел профильную комиссию и в ближайшее время будет вынесен на голосование.

По словам местного журналиста Олега Мельничука, сейчас в городе нет ни одного депутата от "Оппозиционного блока", а данное событие является беспрецедентным, так как в Украине еще ни одна громада не смогла добиться отзыва такого количества депутатов.

"Эта группа почти 5 лет грабила город. Безусловно с такой командой у ОБ не было бы ни одного шанса на ближайших выборах. Ждем теперь отзыва в Лисичанске и Рубежном - там депутаты не менее заслужили этого", - пишет Мельничук.

Напомним, процедура отзыва местных депутатов и сбор подписей горожан стартовала в начале 2020 года в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

Как ранее писало РБК-Украина, в Северодонецке произошла драка между помощником депутата Верховной рады и депутатом местного совета.