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В Северодонецкой мэрии провели нелегитимную сессию горсовета

Новости » Политика     05.04.2020 - 12:41
В Северодонецкой мэрии провели нелегитимную сессию горсовета
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Отозванные депутаты горсовета на 79-й внеочередной сессии успели рассмотреть 172 вопроса

Депутаты Северодонецкого городского совета, которых ранее отправили в отставку по народной инициативе, провели 3 апреля незаконную сессию горсовета. Об этом сообщила секретарь территориальной избирательной комиссии Инна Варава на своей странице в Facebok, передает РБК-Украина.

"Довожу до вас, что это не сессия, а заседание отозванных депутатов, и все решения, которые будут приняты, будут незаконными. Эти депутаты умышленно издеваются над людьми своим бездействием. Северодончане единогласно поддержали предложение об отзыве всех депутатов от Оппозиционного блока по народной инициативе", - написала Варава.

Сообщается также, что отозванные депутаты горсовета на 79-й внеочередной сессии успели рассмотреть 172 вопроса.

Как писало РБК-Украина, политический совет партии "Оппозиционный блок" принял решение отозвать 16 депутатов Северодонецкого городского совета по народной инициативе. 11 марта территориальная избирательная комиссия на заседании прекратила полномочия этих депутатов, а их место должны занять следующие по очередности избранные кандидаты.

Кроме того, ТВК уже подала иски о неправомерных действиях экс-депутатов, а также всех причастных к проведению незаконной сессии.

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