У Сєвєродонецькій мерії провели нелегітимну сесію міськради

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Відкликані депутати міськради на 79-й позачерговій сесії встигли розглянути 172 питання

Депутати Сєвєродонецької міської ради, яких раніше відправили у відставку за народною ініціативою, провели 3 квітня незаконну сесію міськради. Про це повідомила секретар територіальної виборчої комісії Інна Варава на своїй сторінці в Facebok, передає РБК-Україна.

"Доводжу до вас, що це не сесія, а засідання відкликаних депутатів, і всі рішення, які будуть прийняті, будуть незаконними. Ці депутати навмисне знущаються з людей своєю бездіяльністю. Сєвєродончани одноголосно підтримали пропозицію про відкликання всіх депутатів від Опозиційного блоку за народною ініціативою", - написала Варава.

Повідомляється також, що відкликані депутати міськради на 79-й позачерговій сесії встигли розглянути 172 питання.

Як повідомляло РБК-Україна, політична рада партії "Опозиційний блок" прийняла рішення відкликати 16 депутатів Сєвєродонецької міської ради за народною ініціативою. 11 березня територіальна виборча комісія на засіданні припинила повноваження цих депутатів, а їх місце повинні зайняти наступні за черговістю обрані кандидати.

Крім того, ТВК вже подала позови про неправомірні дії екс-депутатів, а також всіх причетних до проведення незаконної сесії.