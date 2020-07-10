В Северодонецке вспыхнул масштабный пожар на свалке

Из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке. Огонь бушует на значительной площади свалки.

Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецком городском совете.

Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды. Однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.

"Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города", - сообщили в горсовете.

В связи с этим чиновники обратились к руководству Луганской ВЦА оказать помощь в тушении пожара на полигоне.

Напомним, масштабный пожар возник вблизи села Осколоновка 6 июля. Из-а сильного порывистого ветра, который постоянно менял направление, огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

В настоящее время лесной пожар в Луганской области локализовали, остается три очага тления.

Как сообщало РБК-Украина, полиция рассматривает несколько версий возникновения пожаров в Луганской области, одна из них - обстрел боевиков.