В Северодонецке впервые прошел военный парад

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.
Фото: парад в Северодонецке (facebook.com/vostochniyvariant)