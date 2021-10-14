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В Северодонецке впервые прошел военный парад

Автор: Сергей Новиков

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.

Фото: парад в Северодонецке (facebook.com/vostochniyvariant)

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Северодонецк