RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад

Автор: Сергей Новиков

У Сєвєродонецьку Луганської області вперше пройшов військовий парад. Він був приурочений до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що в урочистій ході в супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли по Гвардійському проспекту.

Фото: парад в Сєвєродонецьку (facebook.com/vostochniyvariant)

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк