У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад

У Сєвєродонецьку Луганської області вперше пройшов військовий парад. Він був приурочений до Дня захисників і захисниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що в урочистій ході в супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли по Гвардійському проспекту.
Фото: парад в Сєвєродонецьку (facebook.com/vostochniyvariant)