В Северодонецке украинские силы находятся в сложной оборонной позиции, - глава ВГА

В Северодонецке Луганской области украинские силы находятся в сложной оборонительной позиции, поскольку бои проходят на окраинах города.
Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, одни из самых ожесточенных боев велись возле гостиницы "Мир" на окраине Северодонецка.
"Настоящая битва слышна в районе главного автовокзала. Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно подвергается обстрелам. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня практически обездвижен, так как передвигаться по городу небезопасно, а работа штаба приостановлена", - отметил Стрюк.
Он также сообщил, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество.
"Мы снабжали город водой с помощью электричества, насосных станций. Вода, которая есть, - из открытых колодцев с генераторами. В городе около шести-семи колодцев. Это крайне опасно, как только люди соберутся набрать воду, там начнется обстрел", - добавил он.
Стрюк, однако, выразил уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми ограниченными запасами, которые доставляются по дороге. Он заявил, что несмотря на всю сложность ситуации, добраться до города все еще возможно, хотя это и крайне небезопасно.
По его словам, эвакуация также очень опасна. При этом приоритет дают людям, которые ранены. В данное время в Северодонецке доступен только начальный уровень медицинской помощи.
Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк находится под украинским флагом. Он также рассказал, рассказал, где ведутся бои.
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