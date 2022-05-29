В Северодонецке украинские силы находятся в сложной оборонной позиции, - глава ВГА

По его словам, одни из самых ожесточенных боев велись возле гостиницы "Мир" на окраине Северодонецка.

"Настоящая битва слышна в районе главного автовокзала. Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно подвергается обстрелам. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня практически обездвижен, так как передвигаться по городу небезопасно, а работа штаба приостановлена", - отметил Стрюк.

Он также сообщил, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество.

"Мы снабжали город водой с помощью электричества, насосных станций. Вода, которая есть, - из открытых колодцев с генераторами. В городе около шести-семи колодцев. Это крайне опасно, как только люди соберутся набрать воду, там начнется обстрел", - добавил он.

Стрюк, однако, выразил уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми ограниченными запасами, которые доставляются по дороге. Он заявил, что несмотря на всю сложность ситуации, добраться до города все еще возможно, хотя это и крайне небезопасно.

По его словам, эвакуация также очень опасна. При этом приоритет дают людям, которые ранены. В данное время в Северодонецке доступен только начальный уровень медицинской помощи.