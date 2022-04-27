В Северодонецке священник "работал" на оккупантов

В Северодонецке священнослужитель передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили", - рассказал он, уточнив, что проверка состоялась во вторник, 26 апреля.
Во время проверки в телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины.
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