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В Северодонецке священник "работал" на оккупантов

Новина українською →
Луганск, Среда 27 апреля 2022 08:35
В Северодонецке священник "работал" на оккупантов Фото: в Северодонецке священник "работал" на оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Северодонецке священнослужитель передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили", - рассказал он, уточнив, что проверка состоялась во вторник, 26 апреля.

Во время проверки в телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины.

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