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У Сєвєродонецьку священик "працював" на окупантів

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Луганськ, Середа 27 квітня 2022 08:35
У Сєвєродонецьку священик "працював" на окупантів Фото: у Сєвєродонецьку священик "працював" на окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Мобільний телефон священнослужителя Українського православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили", - розповів він, уточнивши, що перевірка відбулася у вівторок, 26 квітня.

Під час перевірки, у телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, в якій він передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.

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