У Сєвєродонецьку священик "працював" на окупантів
У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Мобільний телефон священнослужителя Українського православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили", - розповів він, уточнивши, що перевірка відбулася у вівторок, 26 квітня.
Під час перевірки, у телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, в якій він передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.
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