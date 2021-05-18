В Северодонецке произошел взрыв, пострадал ребенок

Инцидент произошел около 17 часов на детской площадке по улице Энергетиков.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ на площадку других лиц.

По предварительным данным, произошел взрыв сигнального патрона.

На месте происшествия правоохранители выявили еще два аналогичных патроны, которые находились в кустах и на скамейке.

Известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, проживающие в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла.

"Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностирована рассечение брови", - говорится в сообщении.

Фото: в Северодонецке произошел взрыв на детской площадке (facebook.com/policeLG)